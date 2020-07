Il 15 luglio di due anni fa Cristiano Ronaldo sbarcava a Torino. Il campione portoghese arrivò in città nel bel mezzo della finale di Coppa del Mondo tra Francia e Croazia dopo giorni in cui si rincorrevano le voci sul suo possibile arrivo in città. Avvenne quando nessuno se lo aspettava, nel bel mezzo della partita più importante del mondo e proprio mentre tutto il Mondo seguiva l'ultimo atto della Coppa del Mondo in Russia, Cristiano arrivò a Torino lontano da occhi indiscreti. Iniziò la "caccia all'uomo in città" e in tarda notte, dopo la cena di CR7 con la dirigenza al Royal Park i Roveri il suo agente Jorge Mendes arrivò in città, nel centralissimo hotel Turin Palace.