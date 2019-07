Il 15 luglio non è ricordato soltanto come il giorno dell'addio di Antonio Conte alla Juventus, nell'estate del 2014, ma anche come il giorno del suo esordio assoluto sulla panchina bianconera, pur in amichevole, nel 2011. La Vecchia Signora affronta la Selezione Val Susa a Bardonecchia e, dopo il gol iniziale di Baracco, la squadra di Conte si scatena, segnando la bellezza di 12 gol: apre Marchisio, poi seguono la tripletta di Matri, le doppiette di Toni e Pepe e i gol di Quagliarella, Sorensen, De Silvestro e Felipe Melo. Con il tecnico leccese in panchina, sarà scudetto a fine stagione.