Il talento di Michael Laudrup è stato indiscutibile: oltre alla Juventus ha militato nell'Ajax, al Real Madrid e al Barcellona. Totale trofei alzati? Ben 14. Insomma: numeri che parlano per lui. Ma i quattro anni del danese alla Juventus furono gli unici in cui Laudrup non riuscì ad esprimere al meglio il suo talento. E l'unico in cui le vittorie iniziarono a mancargli davvero.



Soltanto nella prima stagione, infatti, la Juve vinse la Coppa Intercontinentale: Laudrup, con un guizzo, fu subito protagonista della finale con l'Argentinos Juniors. A fine anno arrivò anche lo scudetto.

Per l'ex campione danese, ben 54 candeline quest'oggi: e tanti auguri!