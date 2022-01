15 gennaio 2015. Non parliamo di una data molto lontana nel tempo: sono passati solo due anni. Ma quella è, ad oggi, la data dell'ultima gara di Federico Mattiello con la maglia della Juventus. Era un Juventus-Verona di Coppa Italia, finito 6-1 per la Vecchia Signora. Era il momento in cui il classe '95 iniziava a mostrare le sue qualità e, infatti, da lì arrivò il Chievo, poi la sfortuna. Il resto è storia.