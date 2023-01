26 anni fa, al Parco dei Principi di Parigi,si affrontavano nella f. Da un lato i francesi allenati da Ricardo Gomes, che pochi mesi prima avevano conquistato la Coppa delle Coppe (in una ruvida finale contro il Rapid Vienna), dall’altro i bianconeri di, reduci dalla vittoria della1996. Il risultato, all’ombra della Tour Eiffel, non lasciò spazio a repliche:, rendendo la gara di ritorno una mera formalità. A segno subito Porrini, poi doppietta di Padovano e Ferrara, a fissare il risultato sul 4-0 già all’intervallo. A nulla servì il rigore trasformato da Raí all’inizio del secondo tempo: le reti di Lombardo e Amoruso rifilarono lo schiaffo definitivo al Paris Saint-Germain, che avrebbe poi perso anche a Palermo (dove si giocò il match di ritorno, vinto dalla Juve 3-1, con doppietta di Del Piero, gol di Vieri e ancora rigore di Raí per i francesi). Dopo la Champions, anche la Supercoppa Europea si tinse di bianconero.