Con il gol su rigore nel derby contro il Torino, Cristianosi riprese il trono di capocannoniere del campionato di Serie A. La rete dagli undici metri permise infatti al portoghese di salire a quota 11 marcature in stagione, alla pari di Krzysztof Piątek del Genoa. No, Ronaldo già allora non si fermava mai: sbloccò il derby di Torino, tornò in vetta alla classifica cannonieri della Serie A. Quel gol contro il Toro, peraltro, fu speciale: rappresentò il numero 5000 della Juve nella storia del campionato italiano.