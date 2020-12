Un anno dopo la scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri nella tragedia di Vinovo, la Juventus onora al meglio la loro memoria nell'anticipo di campionato contro la Lazio. Dopo il minuto di silenzio celebrato nel loro ricordo, i bianconeri hanno la meglio sugli ostici biancocelesti, allenati da Delio Rossi. David Trezeguet porta in vantaggio gli ospiti, ma Pandev, poco dopo la mezz'ora, pareggia i conti. Sono due gol di Alessandro Del Piero nel secondo a scrivere la parola fine sul match, che non cambia padrone quando, in pieno recupero, Pandev sigla la propria personale doppietta. Non sarà certo un anno da ricordare per la Juventus, appena risalita nella massima serie dopo l'inferno di Calciopoli, ma in una serata come quella era necessario non sbagliare.