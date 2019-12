Il 15 dicembre è un giorno tragico, nei ricordi dei tifosi juventini e non solo. Sono trascorsi infatti tredici anni dalla scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, per tutti Ale e Ricky a cui è stato poi intitolato il campo principale di Vinovo, quello in cui giocano le giovanili e la Juventus Women. Due angeli, due innocenti saliti in cielo a soli 17 anni per una drammatica fatalità. Strappati alla vita dall'acqua gelida di un laghetto artificiale all'interno del centro sportivo di Vinovo, i due piccoli juventini non sono mai stati dimenticati.