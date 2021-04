Il 15 aprile 2006 Fabio Cannavaro segnò l'ultimo gol con la maglia della Juventus. Era anche una delle sue ultime partite in bianconero (prima dello sfortunato bis).. Poi ci fu il Mondiale vinto in Germania, che gli fece conquistare il Pallone d'Oro, e Calciopoli, che lo portò via da Torino. Il gol in questione fu il gol del pari, in pieno recupero, in un 1-1 contro il Cagliari, con i sardi passati in vantaggio grazie a un rigore di Suazo. Tanto per cambiare, al termine di quella gara, tante polemiche per l'arbitraggio: il Cagliari chiese un fallo di Ibrahimovic su Chimenti in occasione dell'angolo da cui si originò il gol e il rosso di Camoranesi, che batté quel corner.