Il 15 aprile del 1998 la Juventus scende in campo allo stadio Louis II nel Principato per sfidare il Monaco nel ritorno delle semifinali di Champions League. Dopo il 4-1 dell'andata, siglato dalla tripletta di Alessandro Del Piero e dal sigillo finale di Zinedine Zidane, i bianconeri hanno prenotato la terza finale consecutiva nella massima competizione continentale, resa ancor più vicina dal gol al quarto d'ora di Nicola Amoruso. L'autorete di Antonio Conte e il sorpasso di Thierry Henry spaventano la squadra di Marcello Lippi, ma è sempre Del Piero a regalare la qualificazione alla finale, prima del gol senza conseguenze nel finale di Spehar. Peccato che i bianconeri vengano poi sconfitti all'Amsterdam Arena dal Real Madrid, con un gol in fuorigioco di Predrag Mijatovic.