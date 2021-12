Un ricordo che non andrà mai via, in un abbraccio che non finirà mai.

Ale e Ricky per sempre — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) December 15, 2021

"Un ricordo che non andrà mai via, in un abbraccio che non finirà mai. Ale e Ricky per sempre". Queste le parole pubblicate su Twitter da Claudio Marchisio, cresciuto nelle giovanili della Juventus, quelle in cui si stavano formando anche Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, inseguendo il sogno di diventare professionisti e di vestire la maglia bianconera. Sono passati 15 anni dalla loro scomparsa. Ecco la foto scelta da Marchisio per ricordare i due giovani calciatori: