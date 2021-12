Dal sito della Juventus:



"Ale e Ricky, due nomi uniti da una grande passione per il calcio e, purtroppo, da un destino che li ha portati via troppo presto. Sono passati 15 anni da quel gelido 15 dicembre, quando a Vinovo se ne andarono Alessio Ferramosca e Riccardo Neri. Quella sera se ne andò per sempre anche una parte di ognuno di noi, insieme ai loro sogni che erano quelli di poter vestire la maglia della Prima Squadra.

Alessio e Riccardo ci hanno lasciati a Vinovo, dove è intitolato alla loro memoria il campo su cui giocano le ragazze e i ragazzi della Juve: quello stesso posto dove giovani calciatrici e calciatori, giorno dopo giorno, corrono, lavorano e si allenano, con il sorriso. Quello stesso sorriso che accompagnava i sogni dei nostri Ale e Ricky, che ci hanno salutato troppo, troppo presto.



Dal 15 dicembre 2006, per sempre insieme a noi".