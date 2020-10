Ogni tanto è bello ricordare e rivedere gol bellissimi del passato bianconero. La Juventus lo sa e spesso sui social condivide il "Gol of the day", il gol del giorno. Questo pomeriggio il club ha condiviso il video di una rete che oggi compie 15 anni: era la stagione 2005-2006, la seconda con Fabio Capello in panchina, e per sconfiggere il Messina la Juve ebbe bisogno di una perla di Alex Del Piero. Pallone recuperato sulla trequarti offensiva, incursione con resistenza a una carica, dribbling secco e destro secco a lasciare di sasso il futuro juventino Storari.