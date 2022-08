Era Ferragosto anche trentaquattro anni fa, ma il giorno di festa non ha suscitato particolari preoccupazioni per i tifosi del, scatenati nell'accogliere in Liguria i giocatori della. L'amichevole, andata di scena a Savona, ha visto la Juventus trionfare 2 a 0 (gol di, tutti nel primo tempo), ma è passata alla cronaca per i disordini causati dai supporters rossoblù. Furto della targa al pullman bianconero appena arrivato in albergo, poi, un agguato a base di pietre, calci e sputi con il quale i tifosi hanno accolto Laudrup e compagni all'arrivo al campo sportivo: le automobili di, al seguito della carovana, le più colpite.