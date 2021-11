15 novembre 1993. Ventotto anni fa nasceva Paulo, che per la settima volta festeggia il suocon i colori della. "In questi giorni è lontano da Torino, ma lo è soltanto fisicamente; siamo sicuri che il nostro affetto e il nostro calore gli arriveranno dall'altra parte dell'Oceano, in una giornata così speciale", il messaggio del club bianconero per il suo numero dieci. "Paulo è emozione, quella pura e vera. È eleganza, in ogni singola giocata. È illuminazione. È ispirazione. Paulo è l'immaginazione che diventa realtà. Ed è una realtà che racconta di una maglia addosso, come una seconda pelle, dal 2015. Feliz cumple, Joya!".