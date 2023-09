Il 14 settembre di 18 anni fa Giuliano Giannichedda esordiva con la maglia della Juventus nel match di Champions League contro il Bruges vinto per 2 a 1 con reti di Nedved e Trezeguet. Arrivato a parametro zero nell'estate in quella estate, Giannicheddà rifiutà l'Inter per firmare con la Juve. L'ex Udinese ha vestito la maglia bianconera per due anni,Dopo l'esperienza alla Juve (46 presenze e zero gol), Giannichedda si ritira l'anno successivo dopo aver giocato una stagione al Livorno. Durante la sua carriera ha anche collezionato tre presenze in nazionale.