Sette stagioni con la Juventus sono valse a Nicola Legrottaglie, specialmente nel periodo post Calciopoli, un posto di tutto rispetto nei cuori dei tifosi. Sicuramente, non è divenuto celebre per la sua verve realizzativa, da mastino della difesa qual è stato il centrale pugliese. Eppure, già alla seconda giornata della prima stagione in bianconero, Legrottaglie si è subito tolto lo sfizio di segnare: era il 14 settembre del 2003, Juventus-Chievo finì 2 a 1 e, prima del decisivo gol di Trezeguet, fu proprio Legrottaglie a pareggiare i conti contro la squadra che, due anni prima, lo aveva portato nel massimo campionato italiano.