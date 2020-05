Il 14 maggio di 14 anni fa la Juventus vinceva il 29esimo scudetto della sua storia. Il secondo dell'era Capello che pochi mesi dopo verrà revocato dalle discusse sentenze di calciopoli. Quel giorno, al San Nicola di Bari, la Juve vinse 2-0 contro la Reggina. Segnarono David Trezeguet ed Alex Del Piero ma nell'aria c'era già la sensazione che quell'estate avrebbe sconvolto non solo la Juve, ma tutto il calcio italiano. Quella fu l'ultima partita di tanti ex che non vengono ricordati con grande amore dai tifosi della Juve: Ibrahimovic, Emerson e Zambrotta. Quel giorno si chiuse un'era che la Juve ha saputo mettere alle spalle con preparazione e programmazione.