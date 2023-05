Il 14 maggio del 2003, allo Stadio Delle Alpi di Torino, andava in scena la. Dopo il 2-1 ottenuto dalall’andata delle semifinali dial Santiago Bernabéu, allaserve un risultato positivo per approdare a Manchester. I bianconeri di Marcello Lippi riescono nell’impresa con una prestazione da urlo: apre le marcatureal 12’,raddoppia prima dell’intervallo. Al 67’ha l’occasione di rimettere la situazione in parità per i Blancos di Del Bosque, maneutralizza il calcio di rigore. Ci pensa alloraa mettere il punto esclamativo sulla festa dei campioni d’Italia, con una progressione pazzesca conclusa da un destro imprendibile per Casillas. Inutile il gol diall’89’: in finale ci va la Juve.