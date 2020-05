Il 14 maggio del 2003, allo Stadio Delle Alpi di Torino, andava in scena la partita perfetta. Dopo il 2-1 ottenuto dal Real Madrid all’andata delle semifinali di Champions League al Santiago Bernabéu, alla Juventus serve un risultato positivo per approdare a Manchester. I bianconeri di Marcello Lippi riescono nell’impresa con una prestazione da urlo: apre le marcature Trezeguet al 12’, Del Piero raddoppia prima dell’intervallo. Al 67’ Figo ha l’occasione di rimettere la situazione in parità per i Blancos di Del Bosque, ma Gigi Buffon neutralizza il calcio di rigore. Ci pensa allora Nedved a mettere il punto esclamativo sulla festa dei campioni d’Italia, con una progressione pazzesca conclusa da un destro imprendibile per Casillas. Inutile il gol di Zidane all’89’: in finale ci va la Juve.