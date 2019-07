Il 14 luglio del 2006 arriva la prima sentenza di Calciopoli. La Juventus viene retrocessa in serie B (non in C1 come chiesto dal procuratore federale Palazzi) e l'anno successivo ripartirà con 30 punti di penalizzazione (poi diventati 17). Alla società bianconera viene tolto lo scudetto incriminato, quello del 2004-2005, e solo successivamente la Signora vedrà revocato anche il secondo tricolore conquistato da Capello, fino a quel momento non assegnato. La decisione sarebbe spettata a Guido Rossi, commissario straordinario Figc. Che, come tutti sappiamo, porterà la vittoria del titolo nella bacheca dell'Inter.