Illapiangeva la morte del suo storico presidente, scomparso all'età di 43 anni.A capo del club bianconero per dodici anni, Agnelli porta la Vecchia Signora nell’Olimpo del calcio italiano: sei scudetti vinti sotto la sua gestione, tra cui i cinque consecutivi del cosiddetto Quinquennio D’Oro.. Durante l’ammaraggio all’idroscalo di Genova, un tronco vagante urtò i galleggianti del velivolo, facendolo ribaltare improvvisamente. La caduta e il conseguente scontro con l’elica in movimento furono fatali per Edoardo.