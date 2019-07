Il 14 luglio 1935 la Juventus piangeva la morte del suo storico presidente Edoardo Agnelli, scomparso all'età di 43 anni.



A capo del club bianconero per dodici anni, Agnelli porta la Vecchia Signora nell’Olimpo del calcio italiano: sei scudetti vinti sotto la sua gestione, tra cui i cinque consecutivi del cosiddetto Quinquennio D’Oro. La sua vita venne strappata in una domenica estiva, di ritorno da Forte dei Marmi con l’idrovolante del padre Giovanni, pilotato dal noto aviatore Arturo Ferrarin. Durante l’ammaraggio all’idroscalo di Genova, un tronco vagante urtò i galleggianti del velivolo, facendolo ribaltare improvvisamente. La caduta e il conseguente scontro con l’elica in movimento furono fatali per Edoardo. A 84 anni da quel tragico incidente, la sua memoria rimane indelebile nella mente di tutti gli juventini.