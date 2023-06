Una cittadella bianconera, dove oggi sorgono l'Allianz Stadium, il Training Center e la sede centrale della Juventus e dove un domani dovrebbe essere costruito un impianto per Women e Under 23. Il tutto nell'area della Continassa, a Torino Nord, al confine con il comune di Venaria Reale. Il 14 giugno 2013, la Juventus siglava il contratto di acquisizione del diritto di acquisizione dell'area della Continassa per 99 anni.