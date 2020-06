La Continassa è per la Juve un polo unico, tutto bianconero, con tutto concentrato in un'unica zona. E tutto ha avuto inizio il 14 giugno 2013, data in cui venne siglato il contratto definitivo per l'acquisizione, per un periodo di 99 anni rinnovabile, del diritto di superficie su una parte dell'Area Continassa. Un vero passo verso il futuro. Un'operazione speciale anche per la città di Torino, dal momento che tutte le manovre della Juve intorno allo Stadium riqualificano l'area, rendendo una zona non eccezionale un vero polo sportivo in cui chiunque vorrebbe passare la sua giornata.