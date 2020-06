Il 14 giugno del 1964 la Juve scende in campo nella semifinale di Coppa Italia contro il Torino. Il derby si gioca allo Stadio Comunale e i bianconeri di Rabitti subiscono una dolorosa sconfitta per 2-0 contro i granata di Nereo Rocco. A segno Hitchens al quarto d'ora del primo tempo e Peirò nella ripresa su calcio di rigore. Niente da fare per il Torino, però, che perde la finale contro la Roma, punito dal gol di Nicolè a pochi minuti dal termine della partita, ripetuta dopo lo 0-0 della prima sfida.