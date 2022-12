Nell'estate del 2014 la Juve sistema la fascia sinistra con l'arrivo didal Manchester United. Pagato poco meno di due milioni, il francese ritorna in Italia dopo l'esperienza in Serie C al Marsala da giovanissimo (e ancora sconosciuto). Il 14 dicembre 2014 Evra segna il primo gol in maglia bianconera, in casa contro la Sampdoria: una rete decisiva per l'1-1 finale, arrivata al 12' prima del pareggio definitivo di Gabbiadini nella ripresa. Evra rimane alla Juve per due stagioni e mezzo, totalizzando 3 gol e 82 presenze prima di trasferirsi in Francia al Marsiglia.