Nell'estate del 2014 la Juve sistema la fascia sinistra con l'arrivo di Patrice Evra dal Manchester United. Pagato poco meno di due milioni, il francese ritorna in Italia dopo l'esperienza in Serie C al Marsala da giovanissimo (e ancora sconosciuto). Il 14 dicembre 2014 Evra segna il primo gol in maglia bianconera, in casa contro la Sampdoria: una rete decisiva per l'1-1 finale, arrivata al 12' prima del pareggio definitivo di Gabbiadini nella ripresa. Evra rimane alla Juve per due stagioni e mezzo, totalizzando 3 gol e 82 presenze prima di trasferirsi in Francia al Marsiglia.