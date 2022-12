. La squadra bianconera, in risalita dopo l'inferno di Calciopoli, si impone con un bel poker contro la forte squadra rossonera di Carlo Ancelotti, campione d'Europa in carica.sblocca il punteggio su calcio di rigore, poi Pato pareggia i conti alla mezz'ora. Ci pensanoe ladia mettere al tappeto il diavolo, cui non basta la rete di Ambrosini a metà della ripresa. Soprattutto dopo che il grande ex,, viene espulso da Rizzoli.