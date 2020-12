Il 14 dicembre 1997 debutta in maglia bianconera il primo olandese nella storia della Juventus. Si chiama, arriva per 9 miliardi dal Milan dove non ha fatto una grande prima parte di stagione. Dicono che ha un carattere difficile, diventerà un giocatore fondamentale per la Juve e rimarrà in bianconero per sette anni. Come spiegato da Luciano Moggi in una nostra intervista, Davids era nel mirino della Juve già ai tempi dell'Ajax, quando però il Milan anticipò i bianconeri. Ma era solo questione di tempo.