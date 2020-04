Esattamente diciannove anni fa Pippo Inzaghi segnava il suo ultimo gol con la maglia della Juventus e lo faceva in uno dei match più importanti e ricchi di significato per i tifosi bianconeri: il derby d'Italia contro l'Inter. Quel giorno allo Stadio delle Alpi la Juventus trionfò per 3-1 con le altre reti messe a segno da Tacchinardi e Del Piero. Per l'Inter in gol un ex bianconero: Christian Vieri che su calcio di rigore trasforò il 3-1 utile solo alla classifica marcatori. Al termine di quella stagione Inzaghi si trasferì al Milan e la Juventus iniziò una rivoluzione che vide anche Zidane lasciare Torino con Buffon, Nedved e Thuram che arrivarono in bianconero in una delle campagne acquisti più memorabili della storia recente del club.