14 agosto non è giorno di grandi avvenimenti eppure nel grande libro del passato, precisamente nel 2005, in questa data è successo qualcosa di davvero particolare. Un avvenimento triste: Trofeo Berlusconi, contatto tra Kakà e Buffon e portiere a terra dolorante. Il responso è terribile, lussazione alla spalla e mesi di stop. Il Milan, società elegante, fece un gesto che è doveroso ricordare. Per scusarsi, prestò il suo secondo, Cristian Abbiati, ai bianconeri. E Abbiati con la Juve vinse lo scudetto, poi revocato per motivi che conosciamo.