Ieri la Juventus Women ha battuto 3-0 l'Empoli bissando il 5-4 del quarto di finale di andata di Coppa Italia. Sale a 13 il numero di vittorie in altrettante partite giocate in questo campionato dalla squadra di coach Guarino (fresca peraltro di rinnovo di contratto) . Ma non è il solo numero impressionante di questa stagione strabiliante.Da Bonansea a Girelli fino a Salvai, capitana d'occasione al posto di Gama, ecco i post!