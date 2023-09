. Al Volksparkstadion di Amburgo, i bianconeri allenati da Ancelotti ottennero un clamoroso pareggio per 4-4 contro i tedeschi di Pagelsdorf.Una vera festa del gol, purtroppo amara per la Vecchia Signora, chiamata a dare subito un segnale nel match d’esordio della maggiore competizione europea per club. Al gol dell’iniziale vantaggio di Tudor risponde l’Amburgo con Yeboah, poi la doppietta di Inzaghi a rimettere la sfida sul giusto binario. Illusione breve: la rete di Mahdavikia, il rigore di Butt e la firma di Kovac portano clamorosamente avanti i padroni di casa. Ci pensa il solito Inzaghi, dagli undici metri, a fissare il risultato sul 4-4.