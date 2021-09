Ventuno anni fa, laviveva un’altra serata amara di. Al Volksparkstadion di, i bianconeri allenati da Ancelotti ottennero un clamoroso pareggio per 4-4 contro i tedeschi di Pagelsdorf.Una vera festa del gol, purtroppo amara per la Vecchia Signora, chiamata a dare subito un segnale nel match d’esordio della maggiore competizione europea per club.