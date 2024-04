Secondo pareggio di fila, Milan ancora a cinque punti e la Juve che... la Juve che? La Juve che ci prova, non ci riesce, e a fine partita tutti s'abbracciano e sorridono. Per carità: non ci si aspetta poi qualcosa di diverso.Considerando anche da dove si arrivava, anzi, questo 0-0 va visto come un bicchiere mezzo pieno. Però se la Juve è questa roba qui, cioè una squadra che fatica a trovare la strada della rete, che potrebbe essere persino agganciata dal Bologna di Thiago Motta, allora pare ancor più evidente che un cambio sia necessario.Non è tanto il pericolo Champions ad aumentare il volume della sirena d'allarme, a drizzare le antenne è il calendario, e la sensazione che quasi tutte le squadre in lotta Champions - Milan a parte, ma con il risultato già acquisito - abbiano più mordente e più voglia, siano pronti a battagliare.La differenza tra una bella prestazione e quella di oggi, comunque, è stato soprattutto il gol. Forse soltanto il gol. Non è un dettaglio, anzi è l'occasione per ribadire un numero fondamentale: nelle ultime 13 partite sono arrivati 13 punti. E' tutto qui. Ed è parecchio dura da accettare.