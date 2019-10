Il 13 ottobre del 1985 la Juventus scende in campo allo stadio Comunale di Torino per il derby contro i cugini granata. La squadra di Giovanni Trapattoni si porta subito sul doppio vantaggio, grazie ai gol di Aldo Serena e Michel Platini nella prima mezz'ora. Una sfortunata autorete di Gaetano Scirea accorcia le distanze in favore del Torino, che però poi fallisce la rimonta. A fine stagione sarà ancora la Juventus a festeggiare, con la conquista del 22esimo scudetto.