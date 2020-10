L'Az Alkmaar si è presentato a Napoli con 19 giocatori convocati e 13 rimasti in Olanda a causa del Covid. La squadra olandese è sbarcata nella giornata di ieri con tanto di tweet ad annunciare l'arrivo in Campania per la gara di stasera di Europa League contro la squadra di Gattuso.. Un polverone concluso con il 3-0 ai bianconeri deciso dal Giudice Sportivo.- Dopo pochi giorni, a parti invertite, sembra quasi tutto normale. A prendere la decisione è stata la Uefa, secondo la quale con 13 giocatori a disposizione bisogna scendere in campo. "Il protocollo è chiaro, è stato accettato in tutti i Paesi" aveva detto Armand Duka, membro del comitato Esecutivo Uefa. L'Italia non può opporsi, secondo la Uefa.che ha lasciato a casa 13 positivi al Covid. Dell'argomento hanno parlato il responsabile dei tamponi Covid-19 del Napoli l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, secondo il quale l'Asl sarebbe potuta intervenire. Da quel fronte però tutto tace, nessuno si è lamentato. Mica come quando dall'altra parte c'era la Juve...