Si gioca allo Stadium e l’arbitro è Björn Kuipers: accadeva anche cinque anni fa, ma la partita non era Juve-Atlético, bensì Juve-Fiorentina. Il 13 marzo 2014 i bianconeri allenati da Antonio Conte affrontavano i viola di Vincenzo Montella nella gara di andata degli ottavi di Europa League. Un “derby” tutto italiano nello stadio che quell’anno avrebbe ospitato la finale. L’esito? 1-1, con il gol immediato di Arturo Vidal e la risposta di Mario Gomez a 10 minuti dal fischio finale. Non il miglior risultato per la Juve, che però avrebbe staccato il pass per i quarti stendendo la Fiorentina al Franchi nella gara di ritorno.