Il 13 marzo di 16 anni fa Ruben Olivera segnava il suo ultimo gol con la maglia della Juventus. Durante la sua carriera in bianconero l’uruguaiano ha collezionato 39 presenze e quattro reti l’ultima delle quali segnata in trasferta contro il Chievo allo scadere. I tre punti conquistati dalla Juve nella trasferta di Verona aiutarono il club a portare a casa lo scudetto al termine della stagione, scudetto che sarà poi revocato poco più di un anno dopo a seguito dello scandalo calciopoli. Oltre ai due campionati conquistati nel 2001 e nel 2008 in Uruguay, il centrocampista può vantare uno scudetto nel 2002/03, due Supercoppa Italiana, nel 2002 e nel 2003, oltre al Torneo di Viareggio di quello stesso anno e allo scudetto del 2004/05.