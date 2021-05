Il 13 maggio è una data speciale per tutti i tifosi della Juventus. 9 anni fa, Alex Del Piero ha lasciato la Vecchia Signora in uno stadio colmo di gente, tutti presenti ad onorarlo tra lacrime e nostalgia, ricordando le gesta di una vera e propria leggenda. Una domenica indimenticabile, in cui la Juve vinse 3-1 contro l’Atalanta e Alex trovò anche l’ultimo guizzo in maglia bianconera, il numero 290, chiudendo un cerchio aperto nel 1993, quando un ragazzino appena arrivato dal Padova segnò il primo gol con la Juve.