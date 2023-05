Uno dei momenti più importanti e significativi della storia recente della Juventus.si accomoda in panchina, poco dopo si alza, allarga le braccia e saluta lo Stadium per l'ultima volta da calciatore. È il saluto di uno dei calciatori più iconici e importanti della storia della Vecchia Signora, un momento impresso a fuoco nella mente di tutti i tifosi di Madama. Era il 13 maggio 2012 e la Juventus batteva l'Atalanta 3 a 1 nell'ultima gara stagionale, a scudetto già vinto, il primo del ciclo dei nove. Il risultato lo ricordano in pochi, il tributo dell'impianto al numero 10, invece, è indimenticabile.