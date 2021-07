Anche se non lo dava a vedere la Juventus era in ansia per la situazione di Antoniorelativa al calcioscommesse. Il tecnico bianconero, 9 anni fa, veniva ascoltato da Palazzi in quel 13 luglio passato poi alle cronache sportive. Conte parlava della sua situazione direttamente a Chatillon in merito alle presunte combine tra Novara-Siena e Siena-Albinoleffe. Per i bianconeri, idee già chiare: qualora fosse stato condannato - rischiava oltre un anno di squalifica per omessa denuncia - la Juve si sarebbe affidata al vice Alessio visto che Conte poteva comunque allenare durante la settimana.