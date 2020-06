Il 13 Giugno di otto anni fa lo scandalo Calciopoli si arricchisce di un nuovo capitolo che mette ancora più tensione nei rapporti tra Juventus e Inter. Nel corso del processo sui dossier illegali del processo che portò alla retrocessione della Juventus in Serie B, l'ex responsabile sicurezza Telecom e Pirelli Giuliano Tavaroli ammette: "Spiavamo anche Moggi e consegnammo uno dei dossier riguardanti l'ex direttore generale della Juventus a Giacinto Facchetti." Un nuovo oscuro capitolo di una vicenda non ancora del tutto chiarita e per la quale la Juventus venne retrocessa in Serie B.