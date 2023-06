Alla Juventus è capitato solo una volta di giocare una partita ufficiale il 13 giugno. Correva l'anno 1948, quartultima giornata di Serie A. La Juventus si giocava il secondo posto in campionato, dato che il primo era appannaggio del Grande Torino, e al Comunale arrivò una vittoria della Juve per 2-0 contro la matricola Salernitana, che stava lottando per non retrocedere. I bianconeri di mister Chalmers passarono in vantaggio con l'autogol di Rispoli e raddoppiarono nel finale con la rete di Magni. In quella squadra c'era anche un giovane Boniperti.