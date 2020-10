Nonostante i 13 positivi in squadra - tutti giocatori - l', due in più rispetto alla stima fatta ieri. Curiosità: nella lista è presente anche il difensore Maxim Gullit, figlio di Ruud e nipote di Crujyff. Nessun problema per disputare la gara quindi, perché secondo la Uefa una squadra con 13 giocatori a disposizione può giocare una partita in programma. "Il protocollo è chiaro - ha detto il membro del comitato Esecutivo Uefa Armand Duka - è stato accettato da tutti i Paesi".- Una gestione diversa della situazione quindi,, con conseguente 0-3 a tavolino deciso dal Giudice Sportivo.