Il 13 gennaio del 2005 Igor Tudor giocava la sua ultima partita in maglia biancoera. Il centrale croato è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri nonostante abbia passato più giorni in infermeria che nel rettangolo di gioco. In sette stagioni con la maglia della Juve ha collezionato 174 partite segnando ben 21 gol, media niente male per un difensore centrale. La specialità della casa, neanche a dirlo, era il colpo di testa. Dodici anni fa la sua ultima apparizione con la Juve che coincise con un’eliminazione dalla Coppa Italia ai danni dell’Atalanta che riuscì a pareggiare al Delle Alpi grazie a un’incredibile tripletta di Lazzari. L’allenatore di allora era Fabio Capello e dopo quel match Tudor venne ceduto in prestito al Siena.