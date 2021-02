1









Un inizio da sogno, un proseguimento da incubo. Esattamente 3 anni fa, la Juventus si complicava terribilmente le possibilità di qualificazione ai quarti di Champions League: Higuain segna in 9’ la doppietta più veloce della storia della competizione, prima sfruttando un preciso invito su punizione di Pjanic e poi trasformando un rigore guadagnato da Bernardeschi. E’ però solo l’inizio di un match che ha visto il Tottenham dominare a tratti i bianconeri sotto il punto di vista fisico. Dopo un miracolo di Buffon su Kane, è lo stesso centravanti della Nazionale inglese ad accorciare le distanze. Alla fine del primo tempo Douglas Costa, con uno dei pochi guizzi di una partita deludente, guadagna un altro penalty: Higuain va di nuovo sul dischetto, ma stavolta colpisce in pieno la traversa di Lloris. E’ lo spreco definitivo per la Vecchia Signora, che subisce il 2-2 di Eriksen su punizione (complice un errato posizionamento della barriera). Nel ritorno degli ottavi di Champions, a Wembley, la Juve sarà costretta a vincere per superare il turno.