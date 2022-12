Una rimonta bellissima, una vittoria fondamentale nella (rin)corsa al quinto scudetto consecutivo: accadeva il, allo Stadium che ospitava laper la 16esima giornata di Serie A 2015-16. I viola disi portarono subito in vantaggio con il rigore trasformato da, poi ecco arrivare il gol dell’ex dia pareggiare i conti. Proprio quando l’incontro sembrava destinato al pareggio, per la Juve (reduce da cinque successi consecutivi dopo la debacle contro il Sassuolo) sbloccò la situazione: lancio illuminante di Pogba, percussione di Dybala bloccata da Tatarusanu e tap-in vincente del croato. Nei minuti di recupero, il sinistro dello stessosigillò il 3-1: un altro successo per la Juve di, proiettata verso il quinto titolo di fila.