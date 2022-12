, in un Juventus-Inter, vinto poi 1-0 dalla Juventus, esordiva in maglia bianconera Severino Lojodice. Il centrocampista, appena arrivato dalla Roma, ove era titolare fisso, vincerà poi con la Vecchia Signora due scudetti e una Coppa Italia, ma non riuscirà a ripetersi a livello di prestazioni personali.In quel derby d'Italia, deciso da Charles, giocò titolare, ma, come detto, non riuscì a diventare un intoccabile, tanto che a fine stagione alla casella presenze ci sarà un misero 8. Ma in bacheca vanno scudetto e Coppa Italia.